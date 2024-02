Soddisfazione per Simone Inzaghi dopo la vittoria della sua Inter per 4-0 contro la Salernitana: “Sono stati bravissimi i ragazzi ad approcciarla nel migliore dei modi - esordisce così l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV -, abbiamo reso facile una partita che non lo era. La Salernitana è una squadra che ha creato tanti problemi anche ad avversarie importante. I ragazzi sono stati davvero molto bravi. È la mentalità che dobbiamo avere al di là della prova di Carlos Augusto oggi, non dimentico Bisseck che oggi avrebbe meritato di far parte della partita, poi chiaramente devo fare delle scelte. Lo stesso Frattesi ha messo tantissima dedizione per essere disponibile già da stasera, ma vista la partita gli ho dato qualche giorno in più per allenarsi, ma mi aveva dimostrato già ieri di essere pronto”.

C’è soddisfazione da allenatore nel vedere un primo tempo giocato così?

“I ragazzi hanno occupato il campo, giocato tecnicamente molto bene. Dobbiamo continuare e tenere questa concentrazione fino alla fine, mancano tre mesi quindi non bisogna guardare troppo lontano ma guardare partita dopo partita come stiamo facendo".

Ci aiuta a individuare un migliore in campo oggi?

"No queste sono cose che spettano a voi, dopo una partita del genere non è giusto nominarne uno. Oggi tutti hanno fatto il loro dovere, poi un allenatore deve scegliere e anche stasera ho scelto".

Lautaro ancora a 20 gol.

"Sta lavorando benissimo, è il terzo anno consecutivo che passa i 20 gol, vuole sempre migliorarsi. Sono contento per lui, per Thuram, ma anche per Anruatovic e Sanchez. Sono contento per Marko che ha trovato il gol, El Nino è stato sfortunato ma si sta allenando alla grande e deve continuare così perché sarà preziosissimo fino alla fine".

Adesso arriva l’Atletico Madrid.

“Sarà una sfida difficile contro una squadra che ha un grande allenatore, grandi giocatori e che gioca molto bene da anni. Sarà difficile e dovremo fare del nostro meglio".