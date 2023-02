Cambiano le priorità della stagione? "L’ho detto prima della partita, non dobbiamo guardare avanti o dietro, ma solo a noi stessi. Venivamo da prestazioni ottime, oggi volevamo un risultato diverso. C’è tanta amarezza, come è giusto che sia".

Come giudica la prestazione? "C’è delusione, volevamo un altro risultato. Non abbiamo sottovalutato la partita, abbiamo fatto bene nel primo tempo e meno bene nella prima parte del secondo. Dovevamo finalizzare meglio perché abbiamo creato tanto contro una squadra che ha dato tutto".

Dopo il triplice fischio del Marassi, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si sofferma come di consueto davanti alle telecamere di DAZN per un'analisi a caldo della partita contro la Sampdoria.

Avete bisogno del miglior Lukaku. Oggi è andato meglio, ma anche percentuale è dal top?

"Sta lavorando tanto, ogni giorno di più. Ha bisogno di campo e di minuti, Lautaro e Dzeko stanno facendo grandi cose. È partito bene, ci ha aiutato a salire e avrebbe potuto fare gol. Nel secondo tempo è calato: inizialmente avevo pensato a lui, Dzeko e Lautaro, ma la Samp ha fatto qualche ripartenza e noi ci siamo allungati. È normale che per oggi c’è rammarico perché i giocatori hanno preso la partita nel modo giusto. Abbiamo avuto anche le occasioni con Acerbi e Dimarco, dovevamo essere più lucidi".

C’è stato un momento di tensione tra Lukaku e Barella. Cosa è successo?

"Hanno avuto un battibecco davanti alla mia panchina e me ne sono accorto immediatamente. Sono cose che non mi piacciono, ma a fine primo tempo ne abbiamo parlato. Erano seduti uno a fianco all’altro e tra l’altro sono sempre insieme. Sono cose che possono succedere, ma non devono succedere. Sono cose da campo".

L’Inter sta dimostrando di essere molto competitiva, può essere protagonista in Europa anche se con il Porto non sarà facile. C’è la speranza di arrivare ai quarti?

"La speranza c’è. L’anno scorso abbiamo fatto partite importanti, quest’anno abbiamo dato seguito con avversari di valore. Ora abbiamo l’Udinese e poi un altro avversario di valore che ha un ottimo allenatore. Ci giocheremo le nostre carte".