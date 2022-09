Mercoledì 26 ottobre alle 18:45 San Siro ospiterà la terza gara casalinga del Gruppo C di Champions League, ultima in casa dei nerazzurri, quella contro i cechi del Viktoria Plzen. Domani, ricorda il sito ufficiale del club, scatterà la prima fase di vendita a condizioni agevolate per tutti i Soci Inter Club e i titolari Siamo Noi (inclusi quindi gli abbonati alla Serie A). La vendita libera per tutti scatterà invece dalle ore 10.30 di giovedì 29 settembre. Il miglior prezzo è assicurato per tutti fino alle ore 21.00 di martedì 4 ottobre, quando la vendita sarà invece sospesa per riaprire il giorno seguente, mercoledì 5 ottobre, alle ore 10.30.