Finito il mese di settembre, è arrivato il momento per i tifosi dell'Inter di scegliere il 'Betsson Sport Goal of the month' tra le reti segnati dalla Prima Squadra maschile, Inter Women e Primavera. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter. Ecco i candidati:

Il destro potente di Lautaro Martinez contro l’Udinese.

I tiri vincenti da fuori area di Thomas Berenbruch, realizzati entrambi da fuori area contro il Manchester City

Il diagonale chirurgico di Tessa Wullaert nel derby contro il Milan.