Davide Frattesi è destinato ad accendere il calciomercato estivo, lì dove l'Inter sarà pronta a far sul serio sulla mezzala di casa Sassuolo. Forte l'interesse per il centrocampista, per il quale la concorrenza non manca sia in Italia sia all'estero ma per cui pare una valida rivale si sia ritirata dalla corsa. Roberto De Zerbi, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia di Brighton-Manchester City, si dice infatti interessato ad altri profili. "Frattesi è un grande giocatore ma ci servono caratteristiche diverse.

È comunque un top player - il pensiero dell'allenatore dei seagulls -. È un grande calciatore e può giocare in Premier League, può giocare ovunque perché ha qualità molto importanti. Noi però abbiamo bisogno caratteristiche diverse".