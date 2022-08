Domani, vigilia di Inter-Spezia, non si terrà la consueta conferenza stampa di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, che per la rifinitura ha deciso di svolgere le prove tattiche generali a San Siro, non risponderà, dunque, alle domande dei cronisti per anticipare i temi della seconda gara stagionale dei nerazzurri, la prima davanti ai propri tifosi.