Matteo Marcenaro, arbitro 30enne della sezione di Genova, farà il suo debutto in carriera con l'Inter in campo nel match di sabato sera dei nerazzurri contro il Sassuolo. Marcenaro sin qui ha arbitrato dieci partite in questa stagione di Serie A, l'ultima delle quali il derby Napoli-Salernitana dello scorso 30 aprile terminato col punteggio di 1-1.