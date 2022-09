Tre sconfitte nei primi 7 impegni di campionato: un cammino non propriamente esaltante quello dell'Inter in questo tormentato avvio di stagione. La sconfitta di Udine ha accentuato le difficoltà dei nerazzurri, che una partenza di Serie A con così tante sconfitte non la registravano da dieci anni, dal 2011-2012. È la quarta volta che accade, con l'aggiunta delle stagioni 1998-1999 e 2000-2001. Opta ricorda che in tutte le circostanze citate, alla fine l'Inter non è mai arrivata tra le prime quattro in classifica a fine campionato.