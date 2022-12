Non ci sarà un posto libero al Meazza il 4 gennaio prossimo, quando Inter e Napoli si sfideranno per il big match della 16esima giornata di Serie A. Come comunicato ieri, gli ultimi biglietti disponibili sono stati venduti nelle ultime ore, compresi quelli del terzo anello blu, settore ospiti dove si sistemeranno 4500 tifosi azzurri. In più, riferisce Il Mattino, "ci saranno tanti altri supporter azzurri, provenienti da tutto il Settentrione, come è abitudine, mischiati agli interisti".