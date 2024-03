Divieto d’acquisto per i residenti in Campania e obbligo di possesso della Fidelity card della SSC Napoli: sono queste le decisioni prese in merito alla vendita dei biglietti per il settore ospiti di San Siro per la sfida di domenica prossima tra Inter e Napoli. Lo rende noto il club partenopeo, spiegando che il prezzo dei tagliandi è di 39 euro e la vendita inizierà lunedi alle ore 12 presso i punti vendita e on-line su vivaticket.com.