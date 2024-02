Finalmente si torna a fare sul serio in Europa: l’astinenza da Champions League è ormai finita. L’Inter di Simone Inzaghi tornerà in campo martedì 20 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza, alle ore 21:00, per sfidare gli spagnoli dell’Atlético Madrid di Diego Simeone nel match di andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. La gara di ritorno si disputerà, invece, mercoledì 13 marzo alle 21:00 presso lo stadio Cívitas Metropolitano di Madrid.

Come noto i nerazzurri si sono assicurati la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della coppa chiudendo al secondo posto (a pari punti, ma alle spalle della Real Sociedad per differenza reti) il gruppo D nella fase a gironi, mentre i Colchoneros hanno vinto il rispettivo raggruppamento (ovvero il gruppo E, quello della Lazio), imbattuti con quattro successi e due pareggi.

Certamente, se l’Inter avesse vinto il girone avrebbe potuto pescare nel sorteggio un avversario leggermente più abbordabile. Ma dato il percorso fatto lo scorso anno nella competizione, le speranze di vedere i nerazzurri ai quarti di finale restano comunque molto alte. Non a caso c'è fiducia su più fronti, specialmente da parte degli analisti di betting, che hanno elaborato quote piuttosto interessanti per il passaggio turno dei milanesi e messo a disposizione bonus per piazzare scommesse sull'Inter in Champions League.

Come arrivano le due squadre al testa a testa degli ottavi di finale

Per l’Inter, quello in casa contro gli uomini del Cholo (vincitore nel 1998 da giocatore di una coppa UEFA con i nerazzurri) sarà un test decisamente importante per il prosieguo del cammino dei suoi in Champions, anche perché l’Atlético è avversario ostico ed esperto.

Qui Atlético

I biancorossi di Madrid hanno cominciato il 2024 perdendo la semifinale della Supercoppa spagnola contro il Real di Carlo Ancelotti e lo scontro diretto in campionato contro il Girona, la vera sorpresa della Liga quest’anno. Nonostante tutto, i Colchoneros sono ancora in piena zona Champions League, pur tallonati dal Bilbao che ha regalato ai ragazzi di Simeone (nella semifinale di andata della Copa del Rey) la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche del Metropolitano in tutte le competizioni.

L’Atletico predilige giocare a quattro in difesa ma Simeone, in particolar modo nel corso di questa stagione, più volte ha sperimentato la difesa a tre, facendo leva sull’esperienza dei suoi uomini. I punti di forza dei biancorossi sono senza dubbio i due attaccanti, Antoine Griezmann e Álvaro Morata, rispettivamente a quota 18 e 19 gol in tutte le competizioni quest’anno. Oltre a Morata (un passato alla Juventus e più volte accostato all’Inter), sono tanti gli ex giocatori della Serie A che militano come titolari tra le fila dell’Atletico: tra questi Stefan Savić (con la Fiorentina dal 2012 al 2015) e Rodrigo de Paul (a Udine dal 2016 al 2021). Volendo ipotizzare ad oggi una probabile formazione tipo per il match di andata di San Siro, potremmo optare per un 3-5-2 (lo stesso delle ultime uscite dell’Atletico) con Oblak tra i pali, Hermoso, Witsel e Savic in difesa, un centrocampo formato da de Paul e Koke ai lati di Saul, Llorente e Riquelme; in avanti gli inamovibili Griezmann e Morata.

Qui Inter

La vittoria in Supercoppa e le prestazioni in Serie A hanno lanciato la squadra di Inzaghi in questo inizio di 2024. I nerazzurri, eccezion fatta per la sbavatura di Coppa Italia contro il Bologna e qualche incertezza nel corso della prima parte della fase a gironi di Champions, stanno conducendo la stagione perfetta. Eppure tutti i discorsi sono ancora aperti perché sia in Europa che, soprattutto, in campionato, la concorrenza è più che agguerrita.

Per la partita contro la squadra di Simeone, l’Inter dovrebbe contare su tutti i suoi uomini migliori. Il 3-5-2 di Inzaghi potrebbe, dunque, vedere questi calciatori in campo: in porta Sommer, in difesa Pavard, Acerbi e Bastoni, Dimarco e Darmian (o Dumfries) ad agire sulle fasce a supporto della linea mediana formata da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, Dimarco; in avanti i nerazzurri si affideranno a Lautaro e Thuram.

Il precedente

Un solo precedente in Europa tra le due squadre. Si tratta della partita di Supercoppa UEFA del 2010 quando a Montecarlo si sfidarono i campioni in carica della Champions (l’Inter) e quelli della Europa League (l’Atletico): il match finì con il successo dei madrileni per 2-0 (gol di Reyes e Agüero).