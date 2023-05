Come si divide la Milano del tifo? Il quotidiano La Repubblica ha provato a disegnare la mappa dei quartieri a più alta concentrazione nerazzurra o rossonera del capoluogo lombardo, tracciando i numerosissimi contenuti social che hanno inondato internet nelle ultime ore. Si denota che gli interisti hanno nel quartiere di Brera il loro feudo principale, ma duellano ad armi pari coi milanisti a Greco, Magentino, Solari, Porta Vittoria, Via Padova, Solari e Stazione Centrale. Più tinti di rossonero invece Città Studi, Corvetto, Forze Armate-Bisceglie, Bovisa e la centralissima Duomo-Crocetta, fino ai baluardi di Affori e Quarto Oggiaro.

"È interessante notare che non c’è mai una vittoria schiacciante, Milano è molto coerente. Le oscillazioni non sono mai così ampie", dicono gli esperti di Reputation Science, la joint venture tra Community e Reputation Manager che ha analizzato per Repubblica i dati di Facebook Business Adv ricavati in base agli interessi per Milan o Inter espressi dagli utenti residenti nelle varie zone della città.