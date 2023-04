Domenica alle 12.30, l'Inter di Simone Inzaghi dovrà fare i conti con le energie spese in Coppa Italia contro la Juventus nel match di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri, uno degli ultimi appelli per i nerazzurri per rientrare nei piazzamenti Champions. Inter che arriva a questa sfida con un rendimento inferiore rispetto a quello dei biancocelesti nelle ultime settimane, ma il segno 1 è molto più probabile a quota 1,82 contro il 2 a 4,40. A 3,65 il pareggio.