Doppio ex della sfida di oggi a San Siro, l'ex attaccante Goran Pandev ha presentato così Inter-Lazio ai microfoni di Inter TV: "Tornare qui è sempre bello, ho vissuto qui tante emozioni. Speriamo di vedere una grandissima partita. Sarà una partita molto importante per l'Inter, se vuole andare in Champions oggi deve vincere. La Lazio è una grandissima squadra che sta facendo un grande campionato, con un allenatore preparato. Non sarà una partita facile, speriamo che alla fine vinca il migliore. La Lazio ha una difesa molto forte a cui è difficile fare gol, ma di contro c'è un'Inter che ha un attacco altrettanto forte. Sarà una bella partita".

Sul derby di Champions: "Saranno due partite affascinanti, sappiamo il derby com'è. Spero che l'Inter possa fare una grandissima partita, la rosa c'è, Inzaghi è un grandissimo allenatore. L'Inter deve portarla a casa e andare in finale".