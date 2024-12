Tra gli ospiti in tribuna d'onore per Inter-Como, a un certo punto è sbucato un volto molto ben conosciuto dai tifosi nerazzurri. Al fianco di Christian Chivu, infatti, è stato inquadrato Hector Cuper, ex allenatore della Beneamata ad inizio millennio. L'argentino, oggi ct della Siria, si è goduto la partita dagli spalti, nello stadio che è stato per lui casa per due anni e mezzo.

Rivedere l'hombre vertical a San Siro è sempre sinonimo di magia e di calcio ancestrale ❤️ pic.twitter.com/X0jh74N54H — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) December 23, 2024