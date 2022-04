L'Inter ha annunciato di aver siglato una nuova partnership con Heinz , il brand leader nel settore alimentare che debutta nel mondo del calcio diventando Official Sauce Partner del club nerazzurro per due stagioni. L’azienda statunitense sarà protagonista fin da subito delle partite casalinghe della squadra di Simone Inzaghi, sia sui LED a bordocampo sia nelle sale hospitality, dove i tifosi potranno conoscere più da vicino il mondo Heinz e partecipare ad esclusive degustazioni.

"Siamo entusiasti della partnership stretta con Inter: il calcio, il fare squadra e le emozioni che suscita lo sport si sposano perfettamente con la bellezza dello stare insieme, condividendo un momento anche di gusto. Vogliamo guidare i consumatori nelle occasioni di consumo day by day, attraverso le loro passioni. Per questo stiamo lavorando per essere presenti in ogni momento della vita dei consumatori, che saranno ispirati e incuriositi per trovare il loro “Perfect Match” con Heinz", ha dichiarato Francesco Meschieri, Head of Marketing Italy.