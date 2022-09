Javier Zanetti oggi è stato a Mersin per partecipare al lancio dell'Inter Academy Turchia. Il vice presidente nerazzurro, in seguito, ha fatto anche tappa a Yenişehir, incontrando il sindaco Abdullah Özyiğit: "È molto importante far incontrare una leggenda del calcio come Zanetti ai nostri figli, questo appuntamento sarà una grande fonte di motivazione per ognuno di loro. Siamo molto felici di ospitarlo nella nostra città".