Nel giorno in cui torna ad essere accostato all'Inter per ragioni di mercato, Karim Konate deve registrare un problema fisico non di poco conto, annunciato dal Salisburgo. Il giocatore, spiega il club austriaco, "ha subito una distorsione ai legamenti del ginocchio contro il GAK e sarà fuorigioco per alcune settimane". Stessa sorte per Leo Morgalla, anch'eglio ko da un infortunio alla coscia.

ℹ️ Verletzungs-Update

Karim Konate hat sich gegen den GAK eine Bänderzerrung im Knie zugezogen und ist damit für einige Wochen außer Gefecht.

Auch Leo Morgalla fällt mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel für mehrere Wochen aus.

Gute Besserung, Burschen! ✊ pic.twitter.com/9XiBDh2IHB — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 7, 2024