L’Istituto Tedesco Qualità Finanza (ITQF), in collaborazione con il media partner La Repubblica-Affari&Finanza, ha realizzato una ricerca con l'intento di eleggere i migliori datori di lavoro in Italia, valutando diversi aspetti come ad esempio il clima di lavoro, sviluppo professionale, prospettive di crescita, sostenibilità e valori aziendali. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha suddiviso le migliori aziende in base ai settori in cui operano. Nel campo dell’intrattenimento e della cultura, occupa il primo posto l'Inter, con ampio margine rispetto alla RAI che si piazza al secondo posto. C'è spazio anche per l'ex sponsor nerazzurro Pirelli, al vertice nel settore della componentistica.