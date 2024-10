Indagine sulle curve di Inter e Milan, emergono nuovi dettagli per quanto riguarda i nerazzurri. Come evidenzia l'ANSA che riporta atti dell’inchiesta di Milano, nel corso di una telefonata datata 26 maggio 2023 tra il capo ultrà Marco Ferdico e Marco Materazzi, il primo ha ammesso di aver saputo da Javier Zanetti che funzionari della polizia, dopo l'omicidio di Vittorio Baiocchi, stavano monitorando la Curva Nord. La circostanza, si legge ancora negli atti della Procura e del Gip, sarà “certamente approfondita quando l’indagine potrà essere disvelata”.

Nella stessa conversazione, inoltre, Ferdico sostiene di aver incontrato Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella per parlare della situazione biglietti in vista della finale di Champions League e avrebbe “appreso perfino le lamentele del calciatore turco per il comportamento della società”. Sempre stando alle parole di Ferdico, Calhanoglu "avrebbe dovuto trascorrere, nell'agosto del 2023 una serata a cena con la propria famiglia assieme a quella di Bellocco Antonio”, nel direttivo della curva con Ferdico e Andrea Beretta e ucciso da quest’ultimo meno di un mese fa.