Non è ancora detto che il Paris Saint-Germain aspetti che Milan Skriniar si svincoli per portarlo alle dipendenze di Christophe Galtier la prossima stagione. Secondo l'emittente transalpina RTL Sport, infatti, il club parigino penserebbe di agire già in questi ultimi giorni di mercato invernale: l'idea è quella di arrivare a offrire 15 milioni all'Inter per strappare lo slovacco ai nerazzurri. Proposta che potrebbe mettere in bilico la società di Viale della Liberazione, visto che i tempi per un eventuale sostituto si stringerebbero ulteriormente.