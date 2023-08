Durante un'audizione avvenuta oggi in commissione antimafia, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola ha spiegato che "Alcune indagini hanno documentato l’esistenza di rapporti non occasionali non solo tra esponenti delle tifoserie organizzate delle squadre di calcio e soggetti appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso, ma anche tra esponenti delle tifoserie ed appartenenti a gruppi eversivi: ci sono profili di infiltrazione delle tifoserie, in casi limitati delle stesse società, che favoriscono forme di controllo concreto del territorio ad esempio su parcheggi, biglietti, attività di ristorazione”. Lo riporta Calcioefinanza.it.

Nello specifico, Viola ha chiarito che la procura antimafia sta analizzando questo fenomeno, non nuovo, e in particolare in Lombardia si assiste a una presenza predominante nella 'Ndrangheta che che, anche se da un lato ha ancora come principale fonte di reddito il narcotraffico, dall’altro ha subito “una mutazione genetica” con le infiltrazioni nel settore economico-finanziario e nel mondo dell’impresa.