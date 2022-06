Il 14 giugno 2022, Zhou Yong, Segretario del Comitato del Partito e Presidente del Soho Holding Group, un'importante impresa statale nella provincia di Jiangsu, ha visitato la sede di Suning.com e ha tenuto colloqui con Ren Jun, Presidente di Suning.com Group, per accelerare il processo di cooperazione strategica tra le due parti. Soho Holding Group si concentra sullo sviluppo di quattro attività principali di commercio interno ed estero, investimenti finanziari, industria culturale e industria sanitaria .Ha 10 importanti filiali, tra cui due società quotate, Hongye Co., Ltd. e Hongye Futures. Il gruppo Suning.Com ha un profondo know how nella catena di approvvigionamento, nella logistica e nelle operazioni immobiliari di magazzino, nella costruzione di canali di vendita e nella ricerca e sviluppo tecnologico. Zhou Yong ha espresso il suo riconoscimento per le capacità di Suning.com nel modello di business, multiformato, tecnologia, user mining, marketing di precisione, eccetera. Con la visita di Ren Jun il 6 maggio, dopo che le due parti hanno raggiunto un'intenzione di cooperazione strategica, entrambi i team aziendali hanno annunciato una cooperazione a più livelli di business. In futuro, le due parti promuoveranno il progresso della cooperazione strategica sotto forma di classi speciali. Ma l'aspetto più significativo è la vicinanza dal PCI alla realtà di Suning.com, confermato da questa ennesima collaborazione.