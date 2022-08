Della commistione tra la UEFA e il Paris Saint-Germain se ne parla ormai da anni. Da quando, in particolare, Ceferin è salito sul trono più alto del calcio europeo e Al-Khelaifi si è subito dimostrato tra i suoi vassalli più fidati. Secondo il New York Times, adesso il conflitto d'interessi è totalmente evidente e l'ultimo esempio arriva dalle mancate sanzioni per il numero uno del PSG dopo i fatti del Bernabeu . Come si ricorderà, infatti, a margine di Real-PSG della scorsa stagione, Al-Khelaifi e Leonerdo tentarono di entrare nello spogliatoio dell'arbitro Makkelie reo a loro dire di aver falsato l'andamento del match non fischiando fallo su Donnarumma in occasione della rete dell'1-1 che riaprì il discorso qualificazione e avviò la rimonta degli spagnoli. Ebbene, la UEFA - come ricorda Repubblica - avviò un'indagine che però, lato Al-Khelaifi, si è risolta in un nulla di fatto. E il NYT parla chiaramente di "insabbiamento" .

Secondo Alex Phillips, un dirigente UEFA per quasi due decenni, "avrebbero aspettato di trovare un momento tranquillo per insabbiare tutto e sperare che la gente l'avrebbe dimenticato. I cosiddetti organi giudicanti indipendenti - secondo Phillips - non lo sono affatto ma vengono utilizzati come strumento di potere".

La fedeltà di Al-Khelaifi verso Ceferin, dopo l'implosione del progetto Superlega - sempre secondo l'autorevole quotidiano statunitense -, sarebbe stata premiata con la nomina a presidente dell'European Club Association (ECA), partner tra le altre cose anche di joint venture della UEFA per la vendita dei diritti della Champions League e di altre due competizioni per club e di cui beIN Sports è uno dei maggiori clienti. "C'è un chiaro conflitto di interessi - ha affermato Miguel Maduro, ex presidente della commissione sulla governance, un organo interno della FIFA voluto dal presidente Gianni Infantino sull’onda degli scandali che travolsero la federazione nel 2015 -. Nessuno che abbia interessi economici in termini di rapporti con l'UEFA dovrebbe far parte del suo consiglio. Le azioni dell'Uefa hanno creato sospetti e il PSG opera secondo un diverso insieme di regole".