Intervenuto all'apertura del Forum internazionale del Turismo di Firenze, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha risposto anche a una domanda sul calcio e alla sfida di domenica sera tra Inter e Napoli, partita che lo vede al centro di una piccola disputa a livello familare: “Io ho un problema in famiglia perché mia moglie ha vissuto a Napoli i primi otto anni della sua vita da mamma piemontese e papà napoletano, poi è venuta a Milano, ma una simpatia per il Napoli le è rimasta, e quindi è isolata perché tutti i miei figli sono più interisti di me. Per fortuna non è tifosa di quelle calde, ma tifa Napoli. Per cui dico sempre che l'Inter deve vincere il campionato, ma se non ci riuscisse va bene il Napoli".