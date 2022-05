Anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi traccia un bilancio positivo del rendimento dei fischietti italiani in questa stagione ai microfoni di Sport Mediaset: "La crescita è avvenuta sul terreno di gioco. I ragazzi sono tornati in campo decidendo, ed era quello che ho chiesto loro dal primo giorno. Abbiamo avuto un livello di arbitraggio europeo ed era un obiettivo nostro; vogliamo che i nostri arbitri dettino legge all'estero come vorrei lo facessero le squadre. Il Var? Come miglioramento fondamentale nei prossimi anni lavoreremo sulla comunicazione degli addetti con gli arbitri, ci sono stati dei corti circuiti comunicativi a volte legati alla mancata comunicazione o alla procedura errata presa in considerazione e su questo dobbiamo lavorare molto".