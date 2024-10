Il 'Betsson Sport Goal of the month' di settembre in casa Inter va a Lautaro Martinez per il destro incrociato da fuori area con cui ha battuto Okoye nella vittoria nerazzurra di Udine. Il Toro ha battuto la concorrenza di Thomas Berenbruch, candidato con i due tiri vincenti da fuori area contro il Manchester City, e Tessa Wullaert, in lizza con il diagonale chirurgico nel derby contro il Milan.