Coi suoi gol sta trascinando il Catanzaro nei quartieri alti della Serie B, e nel capoluogo calabrese i tifosi cullano nemmeno tanto segretamente il sogno di un ritorno in quella Serie A da dove la squadra giallorossa manca da 41 anni. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pietro Iemmello, attaccante della formazione di Fabio Vivarini, spiega come i gol segnati al Catanzaro abbiano una valenza e un significato diverso rispetto a quelli segnati in passato in Serie A con le maglie di Sassuolo e Benevento.

Queste le sue dichiarazioni: "Questi gol hanno un significato diverso. Fare gol a Inter e Milan è il sogno di ogni giocatore. Questi sono miei, e sono un regalo per tutti i miei amici che tifano Catanzaro: non sono io che segno, è la città che fa gol con me".