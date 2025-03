Dopo il pareggio per 1-1 tra Udinese e Lazio, match che ha chiuso la 28esima giornata di Serie A, WhoScored ha stilato la Team of the week Europe’s Top 5 Leagues del weekend nella quale compaiono ben quattro 'italiani', tra cui un interista, ovvero Hakan Calhanoglu. Con un rating di 8.99 il regista turco dell’Inter è secondo solo a Pulisic, che ha totalizzato un punteggio di 9.06. Di seguito la Team of the week Europe’s Top 5 Leagues completa.



Ryan; D. Llorente, Van Hecke, Kohr; Perrin, Calhanoglu, Sarr, Zappacosta; Pereira Lage, Krstovic, Pulisic.