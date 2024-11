Ancora goleade nelle prime due partite della quarta giornata di Champions League giocate alle 18.45. Il PSV Eindhoven travolge con un perentorio 4-0 il Girona in una partita senza storia, culminata con le reti di Ryan Flamingo, Malik Tillman, Johan Bakayoko e l'autorete dell'ex Bologna Ladislav Krejci. Successo rotondo anche per la Dinamo Zagabria che stende lo Slovan Bratislava sotto il peso di un 4-1: sono gli slovacchi a passare in vantaggio con David Strelec, prima di subire l'onda della Dinamo che con Dario Spikic, Petar Sucic e la doppietta di Sandro Kulenovic aggancia l'Inter a quota sette.