Tuttosport, con un pezzo a firma del suo direttore Guido Vaciago, si sofferma oggi sulle qualità di Beppe Marotta, non senza farne un traino per portare acqua al proprio mulino: la Juve. Nel corsivo si sottolinea infatti come la competenza di manager professionisti, quali l'ad nerazzurro, abbia fatto ben più dell'eccentrico decisionismo di certi presidenti o del carisma piacione degli ex campioni. Ergo (spunto in questo caso condivisibile): bisognerebbe affidarsi di più a certi dirigenti.

La seconda riflessione è che il calcio italiano offre infinite possibilità per chi vuole possedere un club, se è vero che l'Inter è stata "pignorata" per insolvenza di un debito che si aggiunge a quello che aveva Zhang da 320 milioni per il quale è in causa con China Construction Bank. Nella sua analisi, almeno, il direttore sottolinea come sia "tutto perfettamente e indiscutibilmente legale"...

La terza parte è quella in cui si tira in ballo la Juventus. Ci si chiede perché la giustizia sportiva non sia così occhiuta nel verificare bilanci e garanzie di alcuni club e così fiduciosa con altri (la risposta è proprio nella premessa precedente, cioiè che nulla di illecito è stato fatto) e ci si pone il dubbio se i media avrebbero trattato il fatto allo stesso modo qualora ci fosse stata di mezzo la stessa Juve. Se non fosse che i media, scorgendo pagine web e cartacee di questi giorni, non sono stati proprio così teneri con Zhang e non solo Tuttosport. Basterebbe fare una breve rassegna per accorgersene.