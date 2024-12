Gianfelice Facchetti è in tour in questi mesi con uno spettacolo sul Grande Torino e proprio nelle scorse ore, come riporta Tuttosport, ha avuto modo di incontrare Umberto Motto, il primo capitano dei granata dopo la tragedia di Superga.

Motto, si legge, ha aperto le porte di casa a Gianfelice Facchetti, col quale già aveva colloquiato di recente per un podcast sempre sul Grande Torino. Fachetti è stato a casa di Motto, oggi 94 anni, anche per consegnare un regalo. All'ex giocatore granata erano infatti state rubate le divise che conservava degli "Angeli di Superga". Ne è stata fatta una ad hoc per Motto e a consegnarla è stato proprio il figlio del grande Giacinto.