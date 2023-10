Dall'ultimo Torino-Inter in casa granata sono passati 140 giorni, ma considerando la metamorfosi della rosa di Simone Inzaghi sembrano passate un paio di stagioni. Dell’undici che si impose per 1-0 nel capoluogo piemontese a sette giorni dalla finale di a Istanbul sono rimasti in pochi e questo pomeriggio di quella formazione potrebbero comparirne soltanto quattro, massimo cinque. L'ultima volta dell'Inter all’Olimpico Grande Torino, i nerazzurri vinsero 1-0 e a sottoscrivere il gol vittoria fu Marcelo Brozovic.

Un giocatore che, "per la gioia dei tifosi granata, non ci sarà, visto il rumoroso addio dell'estate scorsa, con la cessione per 18 milioni all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo dopo un lungo tira e molla" ricorda Tuttosport. Insieme al croato, rispetto alla formazione di giugno, mancheranno Handanovic in porta, Gagliardini, Gosens sulla fascia sinistra (oggi all'Union Berlino) e Lukaku in attacco (non c'è bisogno di ricordare quanto accaduto). Quell'Inter, quella di giugno, "era una squadra in piena salute con Inzaghi che alternava quasi scientificamente i giocatori per avvicinarsi il meglio possibile alle due finali conquistate nelle settimane precedenti, oggi il turnover sarà ridotto al minimo: dopo la sosta Inzaghi vuole partire col piede giusto".