Arriva il momento della TOTY EA Sports FC 24: la formazione ideale dell'anno appena concluso sponsorizzata dal partner della Serie A EA Sports inizia a comporsi da oggi, con l’apertura delle votazioni sulla lista completa delle nomination. La Gazzetta dello Sport propone in anteprima quelli che sono i nomi dei giocatori della Serie A candidati: sono ben 16, un numero importante ma in calo rispetto ai 20 dell'ultima edizione del 2022. L'Inter piazza quattro suoi rappresentanti in lista: si tratta dei difensori Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, del centrocampista Nicolò Barella e dell'attaccante Lautaro Martinez.

Le votazioni partiranno domani, 8 gennaio alle nostre ore 17:00, e sarà possibile esprimere il proprio voto per il Team of the Year EA Sports FC 24 utilizzando questo link.