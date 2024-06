La testata sportiva francese Sports Zone, dopo aver raccolto alcune informazioni, si focalizza sul futuro di Bento Krepski, portiere dell'Athletico Paranaense nel giro della nazionale brasiliana. Ebbene, oltre all'Inter che lo segue da tempo e sta cercando una soluzione economica per portarlo in Italia, anche Atletico Madrid e Liverpool stanno prendendo in considerazione l'estremo difensore in vista di questa estate.

Bento, aggiunge Sports Zone, è pronto allo sbarco in Europa.