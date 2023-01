Nuove smentite sulla questione dello scambio Memphis Depay-Joaquin Correa arrivano dalla redazione di Sport Mediaset. Secondo la quale in questo momento l'indiscrezione circolata nella serata di ieri non trova sponde nemmeno da parte dell'Inter stessa. L'idea, a quanto pare, è dello stesso Depay, ma è uno scambio di prestiti che non può andare in fondo per questioni strutturali. L'olandese è in scadenza di contratto col Barça e vorrebbe andare altrove ma ha comunque un ingaggio importante.