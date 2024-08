Se sul fronte delle entrate si muove poco o nulla, in uscita l'Inter è pronta a piazzare alcuni dei suoi giovani. Per Filip Stankovic, ad esempio, si sono mossi Nantes e Samp, la quale fa concorrenza allo Strasburgo per Ionut Radu (la nostra esclusiva). Pisa e Reggiana hanno mostrato apprezzamenti per Alessandro Fontanarosa, mentre Luca Di Maggio piace a tanti club di Serie C, tra cui la Ternana