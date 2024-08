Da una parte la Sampdoria, dall'altra il Nantes. In mezzo, Filip Stankovic e Ionut Radu. Il destino dei sue portieri cresciuti nelle giovanili dell'Inter è strettamente collegato. Entrambi lasceranno Appiano Gentile prima che questa finestra di mercato si concluda ed entrambi hanno la possibilità di giocare in Serie B, a Genova o in Ligue 1.

Nelle scorse ore, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, Inter e Sampdoria si sono sentite per fare il punto della situazione. i nerazzurri hanno confermato l'intenzione di bloccare subito Giovanni Leoni (la concorrenza di Juventus e Napoli per ora non preoccupa), difensore classe 2006 dei blucerchiati e al contempo hanno offerto il cartellino di Radu a una cifra minima, con bonus in caso di promozione e percentuale in caso di futura rivendita. Dal canto suo, la Sampdoria preferirebbe il figlio di Dejan, anche perché lo stipendio del romeno è troppo alto e costringerebbe l'Inter a coprirlo per il 40-50%.

Nel mentre, l'agente Oscar Damiani sta cercando una soluzione in Francia per Radu, ma ad oggi Nantes e Le Havre non sono poi così concreti. Anzi, i gialloverdi la settimana scorsa hanno chiesto proprio Stankovic.

La strategia nerazzurra è cedere definitivamente il cartellino dell'estremo difensore romeno anche a condizioni minime, anche perché in Viale della Liberazione sono convinti che una squadra che voglia in prestito il classe 2002 la troverebbero senza faticare. Entro 2-3 giorni il futuro dei due portieri, o almeno di uno di essi, dovrebbe essere definito.