Sfumato Sven Botman, che ha deciso di accettare la ricca offerta del Newcastle, il Milan si guarda attorno per trovare il profilo più adatto per completare il reparto difensivo. Oltre ai soliti nomi di Francesco Acerbi e Gleison Bremer (piccolo spiraglio, se l'Inter non dovesse riuscire a chiudere l'affare), Paolo Maldini e Ricky Massara stanno pensando anche a Piero Hincapié, classe 2002 ecuadoriano del Bayern Leverkusen, e Abdou Diallo del Psg che era già entrato in orbita rossonera a gennaio.