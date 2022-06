Possibile futuro in Toscana per Sebastiano Esposito, che rientrato all'Inter dal prestito al Basilea, dove ha totalizzato 7 gol e 34 presenze fra tutte le competizioni, potrebbe andare ancora una volta in prestito ma in Italia, nella fattispecie ad Empoli. A riferirlo è Gianluca Di Marzio durante la puntata di oggi di 'Calciomercato L'Originale' su Sky Sport.