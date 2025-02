Non solo il retroscena sul possibile arrivo di una punta già a gennaio: Sky Sport Insider fa il punto anche su quella che può essere la situazione per l'attacco del domani dell'Inter. Le idee, si legge, non mancano ma sarà fondamentale convincere la proprietà a investire su un giocatore che possa alzare il livello delle opzioni e ad alzare il budget, magari attraverso la cessione di qualche giocatre in rosa per poi lanciarsi alla scoperta degli attaccanti del futuro. Il primo passo da fare sarà prendere una decisione su Francesco Pio Esposito, 11 gol sin qui con la maglia dello Spezia. È un prospetto molto promettente e meriterà sicuramente una chance con la prima squadra nerazzurra. Si dibatte però sulla dicotomia: concedergliela subito o mandarlo a giocare con continuità in una squadra di A? Quest’ultima ipotesi al momento sembrerebbe la preferita.

Restano in piedi idee interessanti come quelle di Santiago Castro del Bologna e Nikola Krstovic del Lecce. E aleggia ancora il nome del canadese Jonathan David che è in scadenza col Lille che però ha pretese economiche molto alte. Ma l’Inter rimane alla finestra anche perché da ora in avanti può già firmare per chi vuole e nel prossimo mercato sarà sicuramente un peso massimo.