Giovanni Fabbian è un passo dalla Reggina. Il centrocampista classe 2003, uno dei grandi protagonisti della cavalcata scudetto dell'Inter Primavera di Cristian Chivu, lascerà temporaneamente Milano per trasferirsi alla corte di Filippo Inzaghi in prestito. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sono in via di definizione gli ultimi dettagli dell'affare dopodiché potrà cominciare la carriera professionistica del 19enne.