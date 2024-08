L'Inter sta ancora cercando un profilo come difensore di piede mancino, ma i nerazzurri non andranno su Giovanni Leoni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'interesse del club di Viale della Liberazione è andato al momento altrove, a Palacios e Faye. Non è quindi più in piedi la trattativa per arrivare al difensore classe 2006 della Sampdoria.