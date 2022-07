Valzer importante nelle difese dei club di Serie A. Come riportato da Sky Sport, Gleison Bremer è prenotato da tempo dall’Inter che farà di tutto per prenderlo, cercando di abbassare la richiesta del Torino: sono ritenuti troppi i 40 milioni richiesti dai granata, considerato che a gennaio il calciatore potrebbe liberarsi pagando una clausola da 15 milioni. La Juventus per il momento non si è mossa per il brasiliano, sapendo che il calciatore si è ormai impegnato con l’Inter.