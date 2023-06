Non solo le sirene dell'Arabia Saudita per Marcelo Brozovic. Come riportato da Sportitalia, oltre all'Al-Nassr va registrato nelle ultime ore un ritorno di fiamma del Barcellona, che già aveva seguito il croato a gennaio nell'ambito del possibile scambio con Franck Kessie. L'Inter stavolta non vorrebbe contropartite in cambio, ma solo cash, mentre il Barcellona vuole mettere su un centrocampo stellare con Epic Brozo e Ilkay Gundogan: per 20 milioni di euro la trattativa si può chiudere.