Mentre il mercato del Monza meriterebbe già un plauso grande quanto la promozione, Adriano Galliani non ha intenzione di fermarsi e continua a sognare in grande per mantenere la promessa in grande del 'decimo posto' come obiettivo stagionale. L'ad dei brianzoli infatti continua a lavorare per tentare il colpo Mauro Icardi. Come riferisce RMC Sport, i rappresentanti del club neo-promosso si sono incontrati già due volte con Wanda Nara per cercare di trovare la quadra per riportare in italia l'argentino, mai davvero protagonista in quel di Parigi.