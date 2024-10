Un passato da calciatore in Serie A, un presente nel mondo dell'hotellerie. Questa la parabola di Gianvito Plasmati, visto con la maglia del Catania e dell'Atalanta in Serie A e oggi gestore di un albergo a quattro stelle nel cuore di Matera. Plasmati, raggiunto dalla Gazzetta dello Sport, parla del suo presente ma lasciandosi anche andare ai ricordi del passato, eleggendo il più bello: "Dico il primo gol in Serie A, senza nemmeno pensarci. Ho realizzato il sogno di quando ero bambino. Dove poi? A San Siro contro l’Inter di José Mourinho. E due settimane dopo, segno alla Juve. Un sogno. Ed entrambi segnati di testa. Per anni sono stato tra i giocatori più alti del campionato, supero infatti i due metri. Quei due li ho fatti di testa, svettando su Marco Materazzi e Nicolas Burdisso con l’Inter e su Giorgio Chiellini a Torino. Che ricordi".