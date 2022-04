Con l'ormai praticamente certo e imminente addio di Vincenzo Novari al ruolo di amministratore delegato della fondazione Milano-Cortina 2026, previsto per il 6 aprile, data del prossimo CdA, iniziano a circolare sempre più nomi per il successore. Secondo quanto svela Repubblica a sostituire Novar i potrebbe anche esserci quello dell’attuale amministratore delegato dell’Inter , Alessandro Antonello .

"Come sostituto, si fanno i nomi non solo dell’ad dell’Inter Antonello, ma anche di Michele Uva, oggi direttore 'Football & Social Responsability' della UEFA, così come di Alberto Baldan, ex ad di Rinascente e Grandi Stazioni Retail, e Gianfranco Battisti, ex ad di Ferrovie dello Stato" come si legge su Calcio e Finanza.