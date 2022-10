Arrivano gli avvisi di garanzia per i vertici della Juventus . Come riporta Repubblica , la Procura di Torino fa sapere di aver notificato la conclusione indagini sulle plusvalenze ai componenti del CdA della società bianconera e a "dirigenti con responsabilità strategiche", ai componenti del collegio sindacale e al revisore legale.

Tra i reati contestati (che prende in considerazione e annate 2018, 2019 e 2020) ci sono il falso nelle comunicazioni sociali e le false comunicazioni rivolte al mercato (trattandosi di società quotata in Borsa). Secondo la Procura, le prove fin qui raccolte consentono di delineare "un'attività di alterazione delle poste di bilancio (e quindi dei risultati di esercizio) quale conseguenza, in primo luogo, di un anomalo ricorso ad operazioni di scambio dei diritti alle prestazioni sportive di un elevato numero di atleti, operazioni, per altro, nel complesso distoniche nel panorama nazionale".