Non poteva mancare il nome di Giovanni Fabbian, autentica rivelazione stagionale con la maglia della Reggina, nella Top 11 della Serie B stilata da Opta al termine del girone d'andata della Serie B. Il giocatore di scuola Inter è premiato per il numero di reti messe a segno, ben cinque, che ne fanno il centrocampista più prolifico dell'intera cadetteria. Fabbian è anche il giocatore più giovane ad avere almeno un gol e in un assist a referto in questo girone d'andata.